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رئيس لبنان يشير إلى استمرار وضع العراقيل أمام العمليات الإصلاحية

06:04 م الإثنين 22 نوفمبر 2021
رئيس لبنان يشير إلى استمرار وضع العراقيل أمام العمليات الإصلاحية

الرئيس اللبناني ميشال عون

بيروت - (د ب أ)

أشار الرئيس اللبناني العماد ميشال عون إلى استمرار وضع العراقيل أمام العمليات الإصلاحية، مشيراً إلى أن العمل يجري على تذليل هذه العراقيل.

جاءت تصريحات الرئيس عون خلال استقباله اليوم الإثنين وفود القوات المسلحة اللبنانية التي قدمت له التهاني بالذكرى 78 للاستقلال.

واستقبل الرئيس عون قائد الجيش العماد جوزف عون على رأس وفد ضم أعضاء المجلس العسكري ونواب رئيس الأركان ومديرية المخابرات والتوجيه وأمين سر المجلس العسكري ورئيس مكتب القائد.

كما استقبل الرئيس عون المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان مع وفد المديرية العامة، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، على رأس وفد من المديرية العامة ضم كبار الضباط، والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا على رأس وفد من المديرية العامة ضم كبار الضباط.

وأكد الرئيس عون على أن "العراقيل التي توضع أمام العمليات الإصلاحية التي كان من المفترض أن تنجز خلال الأعوام الماضية، مستمرة وإن كان العمل يجري على تذليلها الواحدة تلو الأخرى".

وجدد الرئيس اللبناني التأكيد على أنه "سيعمل خلال السنة الأخيرة من ولايته على ملاحقة القضايا العالقة، وفي مقدمها وضع مسار الإصلاحات على سكة صحيحة ودائمة، وصولا إلى معالجة الملف الاقتصادي من خلال برنامج العمل الذي ستنجزه الحكومة قريباً".

ونوّه الرئيس عون " بالدور الذي يقوم به الجيش والمؤسسات الأمنية في المحافظة على الأمن والاستقرار في البلاد، على رغم الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها ضباط ورتباء وأفراد هذه القوى، نتيجة الضائقة المالية التي يمر لبنان بها في هذه الظروف، والتي أتت حصيلة تراكم أحداث داخلية وخارجية وسوء إدارة وتفشي الفساد".

ميشال عون لبنان بيروت القوات المسلحة اللبنانية

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