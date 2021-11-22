المبعوث الأممي لليمن يشدد على ضرورة إنهاء الصراع عبر التفاوض

صنعاء - (د ب أ)

شدد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، اليوم الإثنين، على ضرورة إنهاء الصراع في البلاد عبر المفاوضات.

وقال مكتب جروندبرج في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن المبعوث الأممي اجتمع برئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني وعدد من البرلمانيين اليوم في ‎القاهرة.

وأضاف المكتب أنه "تمت مناقشة التطورات الأخيرة وضرورة خفض التصعيد في ‎اليمن".

وشدد جروندبرج على ضرورة التركيز على أولويتي التخفيف من آثار الصراع، والعمل على إنهاء النزاع من خلال تسوية تفاوضية.

ووصل المبعوث الأممي يوم أمس الأحد، إلى العاصمة المصرية القاهرة، لعقد مباحثات حول سبل حل أزمة اليمن.

ويخوض الجيش اليمني قتالاً منذ سبع سنوات لاستعادة المدن التي استولى عليها الحوثيون في البلاد، مما تسبب في تدهور الأوضاع الأقتصادية.