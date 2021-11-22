إدانة عضو سويدي في البرلمان الأوروبي بتهمة تحرش جنسي

ستوكهولم - (د ب أ):

أدانت محكمة في مدينة جونكوبينج اليوم الاثنين عضوا سويديا في البرلمان الأوروبي بتهمة التحرش الجنسي.

وخلصت المحكمة في حكمها إلى أنه ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن السياسي اليميني الشعبوي بيتر لوندجرين تحرش بزميلة له في الحزب عبر ملامسة جزء من جسدها رغما عنها، وحكمت بتغريمه قرابة 6700 دولار.

وكانت المحكمة الابتدائية قد برأت في الأصل السياسي، 58 عاما، من تهمة التحرش الجنسي العام الماضي، إلا أن النيابة العامة استأنفت ضد الحكم وقدمت أدلة أكثر شمولا إلى محكمة الاستئناف في المرة الثانية.

وكانت تحقيقات أولية قد بدأت ضد لوندجرين، أحد المرشحين الرئيسيين لحزب الديمقراطيين السويديين الشعبويين اليميني، في الفترة التي سبقت انتخابات البرلمان الأوروبي عام 2019.

ووفقا للادعاء، وقع التحرش خلال فعالية في غرفة بأحد الفنادق في مارس 2018. واعترف لوندجرين بالحادث في البداية، لكنه نفى أي سلوك إجرامي.