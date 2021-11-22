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البحرين: ضبط أسلحة ومتفجرات مصدرها إيران

02:54 م الإثنين 22 نوفمبر 2021
البحرين: ضبط أسلحة ومتفجرات مصدرها إيران

وزارة الداخلية البحرينية

(وكالات):

أعلنت البحرين، اليوم الاثنين، القبض على عناصر خططت لعمليات إرهابية، وضبط أسلحة ومتفجرات مصدرها إيران.

وقالت وزارة الداخلية البحرينية في تغريدة على حسابها الرسمي في "تويتر": "في إطار الجهود الأمنية لحفظ أمن الوطن وفي عملية أمنية استباقية بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني، المباحث والأدلة الجنائية، القبض على عناصر إرهابية شرعت في التخطيط والإعداد لعمليات إرهابية تستهدف الأمن والسلم الأهلي".

وأضافت: "ضبط أسلحة ومتفجرات مصدرها إيران لدى تلك العناصر المرتبطة بمجموعات إرهابية موجودة في إيران".

وسبق للبحرين أن نجحت في إحباط عمليات تقف وراءها إيران، كانت تستهدف أمنها الوطني.

وزارة الداخلية البحرينية البحرين أسلحة متفجرات إيران

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