العراق: القبض على 5 متسللين من سوريا أثناء دخولهم غرب نينوى

بغداد - أ ش أ

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الإثنين، القبض على خمسة متسللين من سوريا اثناء محاولة دخولهم غرب نينوى.

وأضافت الخلية ـ في بيان أوردته قناة ( السومرية نيوز) ـ إنه "بالتنسيق مع شعبة استخبارات تمكنت قوات الأمنية من إلقاء القبض على خمسة متسللين قدموا من الأراضي السورية، حيث تم رصدهم من قبل الكاميرات الحرارية وهم يتحركون باتجاه أراضينا عبر قرية بئر الحلو التابعة لناحية ربيعة المحاذية للحدود العراقية السورية غربي نينوى".

وأضاف البيان أنه تم القبض عليهم فور اجتيازهم للمنطقة الحدودية، وقد تبين أنهم خمسة اشخاص يحملون الجنسية العراقية وكانوا قد غادروا البلاد إلى سوريا بطريقة غير مشروعة، مشيرا إلى أنه تم تسليمهم للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.