انطلاق فعاليات الاحتفال بعيد استقلال لبنان بحضور عون وبري وميقاتي

بيروت - أ ش أ

انطلقت فعاليات الاحتفال بعيد الاستقلال الثامن والسبعين الذي ينظمه الجيش اللبناني باليرزة بحضور الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم ووزير الداخلية بسام مولوي وقائد الجيش العماد جوزاف عون وقائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان (اليونيفيل) ستيفانو دل كول وعدد من قيادات الجيش اللبناني.

وعزفت فرق الموسيقى العسكرية، النشيد الوطني للبنان وموسيقى القوات المسلحة لدى وصول المشاركين في الاحتفال، كما تم إطلاق 21 قذيفة مدفعية ووضع الإكليل على النصب التذكاري وعرض التحية العسكرية.

يشارك في العرض العسكري وحدات من موسيقى الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" وفصيل من الكلية الحربية والقوات البحرية والجوية والحرس الجمهوري، بالإضافة إلى فصائل من المديرية العامة للدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني والمستشفيات العسكرية.

كما تشارك فصيلة من أفواج المغاوير والمجوفل ومغاوير البحر، بالإضافة إلى فصيلة من فرع مكافة الإرهاب والتجسس، ويحتفل لبنان في الثاني والعشرين من شهر نوفمبر كل عام بعيد الاستقلال.