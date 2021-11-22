قوات إسرائيلية تداهم منزل محافظ القدس

القدس - (د ب أ):

أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن قوات إسرائيلية داهمت اليوم الاثنين منزل محافظ القدس بالسلطة الفلسطينية عدنان غيث، في الحارة الوسطى من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وذكرت الوكالة أن القوات اعتقلت ثلاثة من أقارب المحافظ.

يأتي هذا غداة هجوم وقع في القدس وأسفر عن مقتل إسرائيلي وإصابة ثلاثة آخرين.