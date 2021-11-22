ارتفاع ضحايا حادث دهس بولاية ويسكونسن الأمريكية لـ 5 قتلى و40 مصابا

واشنطن-(أ ش أ):

ارتفعت حصيلة ضحايا اصطدام سيارة بموكب احتفالي لعيد الميلاد في وسط مدينة واوكيشا بولاية ويسكونسن الأمريكية إلى 5 قتلى وأكثر من 40 مصابا.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الإثنين أن السلطات تعمل حاليا على تحديد هوية الضحايا، موضحة أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى بينهم 4 في حالة حرجة.

وأعلنت الشرطة الأمريكية أنه تقرر إغلاق الطرق المحيطة بمنطقة الحادث لمدة 24 ساعة على الأقل، إضافة إلى تعليق الدراسة بالمدارس العامة في المنطقة اليوم.

من جانبه، أفاد مسئول في البيت الأبيض - للشبكة الأمريكية - بأن البيت الأبيض يراقب عن كثب الوضع في واوكيشا، وأنه تم التواصل مع مسئولي الولاية والمسئولين المحليين لتقديم الدعم اللازم.

كان مقطع فيديو نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد أظهر سيارة رياضية من طراز "إس يو في" تتجه بسرعة صوب الموكب؛ مما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، من بينهم 11 بالغا و12 طفلا.​