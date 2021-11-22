الهند تسجل 8 آلاف و 488 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

نيودلهي-(د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الإثنين تسجيل 8 آلاف و 488 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 34 مليونا و518 ألفا و901 حالة.

ونقلت صحيفة "هندوستان تايمز" عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 250 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 465 ألفا و911 حالة.