Masrawy logo white

الهند تسجل 8 آلاف و 488 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

08:16 ص الإثنين 22 نوفمبر 2021
الهند تسجل 8 آلاف و 488 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

نيودلهي-(د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الإثنين تسجيل 8 آلاف و 488 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 34 مليونا و518 ألفا و901 حالة.

ونقلت صحيفة "هندوستان تايمز" عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 250 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 465 ألفا و911 حالة.

الهند فيروس كورونا حالات وفاة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
884

إصابات اليوم

61

وفيات اليوم

766

متعافون اليوم

350397

إجمالي الإصابات

19933

إجمالي الوفيات

291980

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل|كورونا في 24 ساعة| انخفاض الإصابات.. والصحة تكشف موقف تطعيم الأطفال بلقاح كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا