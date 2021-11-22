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"التحالف العربي": رصد تحركات عدائية للمليشيات الحوثية جنوب البحر الأحمر

08:13 ص الإثنين 22 نوفمبر 2021
"التحالف العربي": رصد تحركات عدائية للمليشيات الحوثية جنوب البحر الأحمر

أرشيفية

الرياض-(أ ش أ):

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، رصد تحركات ونشاطات عدائية لميليشيا الحوثي باستخدام زوارق مفخخة جنوب البحر الأحمر.

وأشار التحالف ـ حسبما أفادت قناة الإخبارية السعودية اليوم الإثنين - إلى وجود مؤشرات خطر وشيك، على الملاحة والتجارة العالمية في جنوب البحر الأحمر، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا اتخاذ الإجراءات العملياتية لتحييد التهديد البحري وضمان حرية الملاحة.

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Asha
المليشيات الحوثية التحالف العربي السعودية جنوب البحر الأحمر

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