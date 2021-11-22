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مصادر أمريكية: إطلاق سراح رهينتين من بين 17مختطفا بهايتي معظمهم أمريكيون

01:56 ص الإثنين 22 نوفمبر 2021
مصادر أمريكية: إطلاق سراح رهينتين من بين 17مختطفا بهايتي معظمهم أمريكيون

أرشيفية

واشنطن-(أ ش أ):

كشفت مصادر أمريكية أنه تم إطلاق سراح رهينتين من بين سبعة عشر شخصا من التبشيريين ، 16 أمريكيا وكندي، اختطفوا على يد عصابة في هايتي الشهر الماضي.

ونشرت الكنيسة التي ينتمي إليها هؤلاء الرهائن ومقرها بولاية أوهايو الأمريكية، بيانا يؤكد إطلاق سراح هذين الشخصين وفقا لصحيفة ذا هيل الأمريكية.

وقال البيان "لا يمكن تقديم الكثير من المعلومات لكن الرهينتين المفرج عنهما بخير وبحالة معنوية جيدة ويتم الاعتناء بهما."

وأضاف البيان أنه لا يمكن الكشف حاليا عن اسمي الرهينتين أو مكانهما أو أسباب إطلاق سراحهما ، وطلبت ممن يعرفون تفاصيل إضافية عدم الإفصاح عنها في الوقت الراهن حماية لسلامة الرهينتين".

هذا المحتوى من

Asha
إطلاق سراح رهينتين هايتي ولاية أوهايو

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