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اليمن يطالب "حوار المنامة" بدعمه في حسم المعركة وإنهاء الانقلاب الحوثي

12:31 ص الإثنين 22 نوفمبر 2021
اليمن يطالب "حوار المنامة" بدعمه في حسم المعركة وإنهاء الانقلاب الحوثي

صغير بن عزيز

اليمن - (أ ش أ/)

طالب رئيس هيئة الأركان العامة اليمني الفريق الركن صغير بن عزيز، "حوار المنامة" بدعم موقف الحكومة الشرعية اليمنية في حسم المعركة الوطنية على الأرض، وإنهاء الانقلاب الحوثي، وإفشال المخططات الإيرانية التخريبية في اليمن والمنطقة.

وقال بن عزيز - في كلمته خلال حوار المنامة 2021، الأحد، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - "إن إيران وأدواتها هم مصدر الشر والإرهاب والفوضى والعبث في المنطقة، ومليشيات الحوثي الكهنوتية لا تريد السلام، وقابلت كل الاتفاقيات والمبادرات الرامية لإحلال السلام بالرفض والتعنت والتصعيد المتواصل ويجانب الصواب من يعتقد أنه بالإمكان التعايش مع هذه المليشيات الإرهابية".

وأشار إلى تجارب الحكومة في الاتفاقات مع مليشيات الحوثي الإيرانية، والتي كانت نتائجها هي اجتياح الدولة والسيطرة على مؤسساتها الدستورية.. وناقش المجتمعون، الدعم الإيراني للمليشيات في المنطقة؛ وخاصة جماعة الحوثي الانقلابية، وأبعاد هذا الدعم على الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم

هذا المحتوى من

Asha
صغير بن عزيز اليمن حوار المنامة الانقلاب الحوثي

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