بينهم الدبيبة وحفتر.. مفوضية الانتخابات الليبية: عدد المترشحين للرئاسية بلغ 61

طرابلس - (أ ش أ):

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات الليبية، ارتفاع المتقدمين بطلبات الترشح لانتخابات الرئاسة فى ليبيا أمام الإدارات الانتخابية الثلاث حتى مساء اليوم "الاحد" إلى 61 متقدمًا.

نقلت وكالة الأنباء الليبية عن مصدر بالمفوضية العليا للانتخابات الليبية أن المترشحين للانتخابات الرئاسية الذين تقدموا رسميًا منذ فتح باب القبول حتى مساء اليوم هم حسب ترتيب تقديم الطلبات هم "عبد الحكيم على بعيو - سيف الإسلام معمر القذافي - أسعد محسن زهيو - فيضان عياد حمزة - السنوسي عبد السلام السنوسي- محمد أحمد المزوغي - عبد الله أحمد ناكر- فتحي حمد بن شتوان - خليفة بلقاسم حفتر- عبد الحكيم ضو زامونه - علي زيدان - محمد أحمد الشريف - محمد علي الشريف - العارف علي النايض - أحمد عمر معيتيق - عثمان عبدالجليل -عبد السلام يونس رحيل- فتحي باشاغا - محمد خالد الغويل- مروان عميش - عبد الحكيم أكشيم - إسماعيل الشتيوي - أسامة خير الله محمد- عقيلة صالح- ضوء عبد الله أبو ضاوية- علي بشير الزويك- بشير صالح الشرقاوي -المبروك محمد أبو عميد- عبدالمجيد سيف النصر -محمد الهادي الحتواش".

وأضافت أن قائمة المترشحين للانتخابات تضم أيضًا "خليفة صالح سعيد محمد – بوسيف أطوير بوسيف علي - محمد عبد اللطيف المنتصر – عبد العزيز عبد الحميد الخوجة – عبد الحافظ عبد الحميد قدور - مصطفى على المجدوب - عبد الرحيم المبروك حلوم".

كما تقدم أيضًا للترشح كل من" عبد الوهاب أبو بكر ميلاد - محمد عبد السلام الجديدي - عمر الحاسي - الشريف الوافي - عثمان امحمد النكاع - حمد حسن بورويق - إبراهيم عريبي - عادل محمد اللافي - حاتم الكور - علي العيساوي- يوسف شاكونا - خليفة الغويل - نوري أبو سهمين - خالد شكشك - منير ساسي خليفة - أنور العاشوري - عادل الزروق -عبد الهادي الحويج - محمود خليفه التليسي - منير ساسي خليفه - أسامة عبد المجيد طليش - عبد السلام محمد خميس - عبد الحميد الدبيبة - مصدق حبرارة".

وأشارت وكالة الأنباء، إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أوضحت أن قبول ملفات وطلبات المترشحين للرئاسة هو قبول مبدئي وليس نهائي.