أمريكا تدعو فنزويلا للإفراج عن 6 مدراء أمريكيين بقطاع النفط

واشنطن - (د ب أ)

جددت الولايات المتحدة دعوتها للحكومة الفنزويلية للإفراج عن المديرين التنفيذيين الأمريكيين الستة في مجال النفط، والمعروفين باسم "سيتجو6" في العام الرابع على سجنهم، حسبما أفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأحد.

وقال البيان ،الذي أوردته وكالة بلومبرج للأنباء "نطالب السلطات الفنزويلية التي قامت بسجنهم، بأن يتم السماح لهم بالعودة للولايات المتحدة وإعادة لم شملهم مع أسرهم".

وجاء في البيان أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن "سوف يستمر في السعي بلا كلل لإطلاق سراح هؤلاء الأفراد والسعي لعودتهم غير المشروطة".

كان الأمريكيون الست قد تم اعتقالهم قبل أربعة أعوام بعد سفرهم إلى فنزويلا للمشاركة في اجتماع بمقر شركة النفط الوطنية الفنزويلية "بي دي في إس أيه" في العاصمة الفنزويلية كاراكاس.