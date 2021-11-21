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فاوتشي يدعو البالغين ممن تلقوا اللقاحات إلى تلقي جرعة معززة

10:46 م الأحد 21 نوفمبر 2021
فاوتشي يدعو البالغين ممن تلقوا اللقاحات إلى تلقي جرعة معززة

أنتوني فاوتشي

واشنطن - (د ب أ)

دعا انتوني فاوتشي ،مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية بالولايات المتحدة وكبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي جو بايدن، البالغين الذين تم تطعيمهم إلى الحصول على جرعات معززة الآن.

جاءت دعوة فاوتشي بعد أن وافقت الجهات التنظيمية على إعطاء تلك الجرعات للجميع ممن يبلغون من العمر 18 عاما فما فوق، مع ارتفاع مؤشر الإصابات في الولايات المتحدة وقرب الأعياد، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

ووسعت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أول أمس الجمعة، الموافقة على إعطاء جرعات معززة من لقاحات فايزر/بيونتيك وموديرنا لجميع البالغين، بغض النظر عن الحالة الطبية أو التعرض المرتفع المحتمل للفيروس.

وقال فاوتشي في تصريحات بثتها شبكة "إيه بي سي": "ليس هناك أي غموض نأمل حقا أن يذهب الأشخاص ويستخدمون هذه الأداة المهمة جدا".

انتوني فاوتشي الولايات المتحدة جو بايدن

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