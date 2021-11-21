الإمارات ترحب بالاتفاق السياسي بين حمدوك والبرهان

وكالات:

رحبت دولة الإمارات بتوقيع الاتفاق السياسي المبرم بين الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان والدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الانتقالي.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أعربت الإمارات عن "أمنياتها بالتوفيق والسداد للمكونات السودانية في مسيرتها المقبلة لاستكمال المرحلة الانتقالية في ظل توافق بين أبناء الشعب السوداني الشقيق، بما يعزز استقرار السودان و ازدهاره".

وأكدت وزارة الخارجية و التعاون الدولي في بيان لها اليوم "ثقة دولة الإمارات بقدرة الشعب السوداني على تجاوز المرحلة الراهنة في ظل التوافق الدستوري والقانوني والسياسي الذي يحكم الفترة الانتقالية".

و أشارت الوزارة إلى "حرص دولة الإمارات على تعميق و توسيع آفاق التعاون مع جمهورية السودان الشقيقة ودفعها إلى الأمام في المجالات كافة تدعيما لأواصر العلاقات الوطيدة التي تربط بلدينا وشعبينا الشقيقين".

وأكدت دعم دولة الإمارات للسودان ووقوفها إلى جانب شعبه من أجل تحقيق تطلعاته إلى الاستقرار و التنمية.