الاتحاد الإفريقي يدعو المجتمع الدولي لتجديد التضامن مع السودان

وكالات

أعرب رئيس الاتحاد الإفريقي موسى فكي، عن تقديره للخطوة السودانية نحو العودة إلى الشرعية الدستورية وشجع الأطراف على التصالح الوطني.

ودعا الاتحاد الإفريقي، المجتمع الدولي لتجديد تضامنه مع السودان لتعزيز السلم والاستعداد الديمقراطي لانتخابات حرة.

ودعت ‏الكونغو الديمقراطية، التي كانت وسيطة في المفاوضات بين الشركاء السودانيين، الاتحاد الإفريقي للاجتماع لرفع تعليق عضوية السودان بعد الاتفاق السياسي.