وزير خارجية البحرين يؤكد موقف بلاده الثابت والداعم للشرعية الدستورية في اليمن

المنامة - (أ ش أ):

أكد وزير الخارجية البحريني الدكتورعبد اللطيف الزياني موقف بلاده الثابت والداعم للشرعية الدستورية ووحدة اليمن وأمنه وسلامة أراضيه وحرص بلاده على مساعدة الحكومة اليمنية لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية، ودعم كافة الجهود والمبادرات المبذولة لتحقيق السلام الشامل في اليمن وفقا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك مع نظيره البحريني على هامش الدورة الـ17 لمؤتمر حوار المنامة، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها والارتقاء بها.. كما بحثا مستجدات الأوضاع في اليمن سياسيا وأمنيا واقتصاديا.

ومن جهته، أكد وزير الخارجية اليمني أهمية تمسك الحكومة اليمنية باتفاقية الرياض وتوحيد كافة الجهود لمواجهة التحديات وتنسيق الأوضاع الاقتصادية والأمنية ومواجهة الخطر الحوثي، الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة عامةً.. مثمنا موقف مملكة البحرين الثابت تجاه الشرعية الدستورية ووحدة واستقرار اليمن ودعمها في شتى المجالات.