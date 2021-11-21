Masrawy logo white

شرطة المكسيك تنقذ 600 مهاجرًا من شاحنتين

06:53 م الأحد 21 نوفمبر 2021
شرطة المكسيك تنقذ 600 مهاجرًا من شاحنتين

شرطة المكسيك

ميكسيكو سيتي - (د ب أ)

أنقذت قوات الأمن المكسيكية 600 مهاجر من شاحنتين في جنوب شرق البلاد.

وأعلنت إدارة الهجرة يوم أمس السبت إنه تم اكتشاف 455 رجلا و145 سيدة في مقطورتين لجرارين شاحنات في ولاية فيراكروز.

ووفقا للتقرير، كان المهاجرون من 12 دولة مختلفة، معظمهم من جواتيمالا المجاورة. وكان من بينهم أيضا مواطنون من هندوراس ونيكاراجوا وكوبا والسلفادور وفنزويلا والإكوادور وجمهورية الدومينكان وبنجلادش والهند

ووفقا لتقارير إعلامية، قامت عصابات تهريب البشر بحشر المهاجرين في المقطورتين على مستويين.

كما كان من بينهم سيدات حوامل وأطفال ومرضى، حسبما قال متحدث باسم لجنة حقوق الإنسان في فيراكروز، مضيفا أنه تم إلقاء القبض على السائقين.

شرطة المكسيك إدارة الهجرة ميكسيكو سيتي المكسيك

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
902

إصابات اليوم

73

وفيات اليوم

543

متعافون اليوم

349513

إجمالي الإصابات

19872

إجمالي الوفيات

291214

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| وفاة سهير البابلي عن عمر ناهز 86 عاما.. "تغطية خاصة"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا