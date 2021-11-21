شرطة المكسيك تنقذ 600 مهاجرًا من شاحنتين

ميكسيكو سيتي - (د ب أ)

أنقذت قوات الأمن المكسيكية 600 مهاجر من شاحنتين في جنوب شرق البلاد.

وأعلنت إدارة الهجرة يوم أمس السبت إنه تم اكتشاف 455 رجلا و145 سيدة في مقطورتين لجرارين شاحنات في ولاية فيراكروز.

ووفقا للتقرير، كان المهاجرون من 12 دولة مختلفة، معظمهم من جواتيمالا المجاورة. وكان من بينهم أيضا مواطنون من هندوراس ونيكاراجوا وكوبا والسلفادور وفنزويلا والإكوادور وجمهورية الدومينكان وبنجلادش والهند

ووفقا لتقارير إعلامية، قامت عصابات تهريب البشر بحشر المهاجرين في المقطورتين على مستويين.

كما كان من بينهم سيدات حوامل وأطفال ومرضى، حسبما قال متحدث باسم لجنة حقوق الإنسان في فيراكروز، مضيفا أنه تم إلقاء القبض على السائقين.