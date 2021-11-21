الكويت والبحرين يبحثان موضوعات ذات اهتمام مشترك

الكويت - (أ ش أ):

بحث رئيس جهاز الأمن الوطني الكويتي بالإنابة الشيخ صباح شملان الصباح، مع وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف الزياني، موضوعات ذات اهتمام مشترك.

وأشاد رئيس الجهاز الكويتي - خلال لقائهما اليوم الأحد، على هامش مشاركته في المنتدى ال17 للأمن الإقليمي (حوار المنامة) - بالجهود التي تقوم بها البحرين لإنجاح هذا الذي المؤتمر الذي يعكس دورها الريادي في تعزيز الحوار والتفاهم والتعاون المشترك.

وأعرب عن الشكر والتقدير لمملكة البحرين على استضافة المؤتمر الذي أثبت نجاحه على مدى 17 عاما من خلال طرح قضايا في غاية الأهمية تتعلق في الأمن الإقليمي والدولي.