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فرنسا تحذر من "عواقب وخيمة" إذا غزت روسيا أوكرانيا

06:35 م الأحد 21 نوفمبر 2021
فرنسا تحذر من "عواقب وخيمة" إذا غزت روسيا أوكرانيا

جان إيف لودريان

باريس - (د ب أ)

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إن فرنسا قلقة من حشد القوات الروسية على طول الحدود الأوكرانية، محذرا من "عواقب وخيمة" إذا غزت روسيا أوكرانيا.

وقال لودريان في مقابلة مع إذاعة "آر تي ال" اليوم الأحد إن "أي انتهاك للحدود وأي تدخل، من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة للغاية".

وحذرت الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة حلفاءها الأوروبيين من أن روسيا قد تخطط لتكرار غزوها لأوكرانيا في عام 2014، مشيرة إلى حشد جديد للدبابات والقوات على طول الحدود، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء. ونفى الكرملين أي نوايا عدوانية.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات متوترة بين روسيا واوكرانيا منذ ضم موسكو لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014 ودعم موسكو للانفصاليين في شرقي أوكرانيا.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن الاشتباكات التي وقعت بين القوات الحكومية الأوكرانية وانفصاليين مدعومين من روسيا أدت حتى الان بحياة أكثر من 13 ألف شخص.

جان إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسي روسيا أوكرانيا

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