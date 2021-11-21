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السعودية ترحب بالاتفاق السياسي في السودان

05:59 م الأحد 21 نوفمبر 2021
السعودية ترحب بالاتفاق السياسي في السودان

السعودية

الرياض - (أ ش أ):

رحبت المملكة العربية السعودية بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في جمهورية السودان من اتفاق حول مهام المرحلة المقبلة واستعادة المؤسسات الانتقالية وصولاً إلى الانتخابات في موعدها المحدد، وتشكيل حكومة كفاءات لدفع العملية الانتقالية للأمام والإسهام في تحقيق تطلعات الشعب السوداني، بما يحافظ على المكتسبات السياسية والاقتصادية المتحققة، ويحمي وحدة الصف بين جميع المكونات السياسية السودانية.

وأكدت الخارجية السعودية - في بيان اليوم /الأحد/، نقلته وكالة الأنباء السعودية - ثبات واستمرار موقف المملكة الداعم لكل ما من شأنه تحقيق السلام وصون الأمن والاستقرار والنماء في جمهورية السودان.

هذا المحتوى من

Asha
السعودية الاتفاق السياسي في السودان الخارجية السعودية

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