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بعد اعتقالهم عامين في ليبيا .. عودة 7 أتراك إلى بلادهم

04:47 م الأحد 21 نوفمبر 2021
بعد اعتقالهم عامين في ليبيا .. عودة 7 أتراك إلى بلادهم

عودة 7 أتراك

أنقرة- (د ب أ):

أُطلق سراح 7 أتراك بعد نحو عامين من احتجاز جماعة مسلحة لهم في شرق ليبيا وسط الصراعات.

الوزارة ذكرت في بيانها أن المحتجزين السبعة، كانوا يعملون في مطاعم، موضحة: "وضع مواطنينا كان، خلال هذه العملية، تحت الرقابة عن كثب من قبل سفارتنا في طرابلس وأجهزة استخباراتنا".

ولم تذكر الخارجية التركية أي تفاصيل أخرى حول خلفية القضية.

وتعج ليبيا بأعمال العنف منذ الإطاحة بالديكتاتور الراحل معمر القذافي في 2011.

وشهد ربيع العام الجاري تشكيل حكومة انتقالية بوساطة من الأمم المتحدة لقيادة البلاد في فترة الإعداد لانتخابات ديمقراطية.

ليبيا اعتقال اتراك احتجاز جماعة مسلحة

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