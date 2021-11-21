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الدبيبة يقدم أوراق ترشحه لرئاسة ليبيا

04:28 م الأحد 21 نوفمبر 2021
الدبيبة يقدم أوراق ترشحه لرئاسة ليبيا

عبد الحميد الدبيبة

وكالات:

قالت قناة "ليبيا الأحرار" الأحد، إن رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة، وصل إلى مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، تمهيداً لتقديم أوراق ترشحه للرئاسة.

وفي وقت سابق، ألمح الدبيبة إلى اعتزامه اللجوء إلى القضاء للطعن في المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية، التي تقصيه عن الترشح للمنافسة على هذا المنصب وتثير صراعات سياسية باتت تهدد تنظيم الانتخابات في موعدها.

وأبدى مرارًا رفضه بشدة قانون الانتخابات الذي أصدره البرلمان، معتبراً أنه "فصّل على مقاس أشخاص بعينهم، وحرم المواطنين من حق تقرير مصيرهم".

كما شدد الدبيبة خلال زيارته إلى مدينة زوارة، أمس السبت، على أنه "لن يسمح بالعبث التشريعي والقانوني، فمن أصول التشريع أنه شمولي وليس انتقائياً"، معبّرا عن أمله في أن "يكون القضاء في موعده التاريخي ليقول كلمته".

وفت مفوضية الانتخابات الليبية في 8 نوفمبر الجاري، باب الترشح مستمراً حتى 22 من الشهر نفسه للانتخابات الرئاسية، و7 ديسمبر المقبل للانتخابات البرلمانية.

زيأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات المقررة في إنهاء صراع مسلح عانى منه البلد سنوات طويلة.

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