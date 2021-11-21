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إضرام نار في مركزين لاختبارات كورونا السريعة في ألمانيا

04:25 م الأحد 21 نوفمبر 2021
إضرام نار في مركزين لاختبارات كورونا السريعة في ألمانيا

الشرطة الألمانية

آهاوس(ألمانيا)- (د ب أ):

أعلنت الشرطة الألمانية الأحد عن إضرام نار في مركزين لاختبارات كورونا السريعة في دائرة مونستر غربي البلاد.

كان شاهد عيان أبلغ الشرطة في ساعة مبكرة من صباح اليوم بوقوع حريق في مركز الاختبارات في منطقة آهاوس ما أوقع أضرارا في كشك وحاوية بالمركز، وفي أعقاب ذلك بساعات قليلة وقع حريق آخر في مركز الاختبارات في منطقة جروناو.

وأسفر الحريقان عن أضرار مادية في المركزين بقيمة تقارب 20 ألف يورو.

وتحقق الشرطة في احتمال وجود صلة بين الحريقين مشيرة إلى أن جرائم مشابهة وقعت في المركزين في الماضي، وقالت الشرطة إنها لا تستبعد وجود دافع سياسي في الواقعتين.

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