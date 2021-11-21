الكرملين يندد بـ"هستيريا" أمريكية بشأن نزاع أوكرانيا

موسكو- (أ ف ب):

ندد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف بـ"هستيريا" تثيرها الولايات المتحدة بشأن اجتياح روسي محتمل لأوكرانيا.

يأتي ذلك بعد أن اتّهمت دول غربية موسكو بحشد قواتها قرب حدود البلد السوفياتي السابق.

وقال بيسكوف للتلفزيون الرسمي "تجري إثارة هذه الهستيريا بشكل مفتعل. يتهمنا الذين استقدموا قواتهم المسلحة من الخارج بنشاط عسكري غير عادي على أراضينا -- أي الولايات المتحدة".