السودان: رفع الإقامة الجبرية عن حمدوك

الخرطوم- (بي بي سي):

أعلن مكتب رئيس الوزراء السوداني المعزول عبدالله حمدوك، إطلاق سراحه، الأحد.

وجاء هذا بعد ساعات من إعلان وسطاء في السودان عن اتفاق بشأن عودة حمدوك إلى منصب رئيس الوزراء.

ومن المقرر الإفراج عن سياسيين بارزين اعتقلوا خلال الفترة الأخيرة، بحسب الاتفاق.

وأصدرت مجموعة وسطاء سودانيين، من بينهم أكاديميون وصحافيون وسياسيون، انخرطوا في محادثات وساطة للتوصل إلى اتفاق منذ اندلاع الأزمة، بيانا حدد النقاط الرئيسية للاتفاق.

وأضاف بيان الوسطاء أن الاتفاق تم التوصل إليه بعد اتفاق بين فصائل سياسية وجماعات متمردة سابقة وشخصيات عسكرية.

وأشار البيان إلى أن "الاتفاق سيعلن رسميا في وقت لاحق اليوم الأحد بعد توقيع شروطه والبيان السياسي المصاحب".

وقال مكتب حمدوك إنه سيشارك في حفل لتوقيع الاتفاق في القصر الجمهوري.