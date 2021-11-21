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مصادر: اتفاق يُعيد حمدوك إلى منصب رئيس الحكومة في السودان

10:28 ص الأحد 21 نوفمبر 2021
مصادر: اتفاق يُعيد حمدوك إلى منصب رئيس الحكومة في السودان

عبد الله حمدوك

الخرطوم- (أ ف ب):

توصّل الفريق أول عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك إلى اتفاق بشأن عودة الاخير إلى رئاسة الحكومة السودانية وإطلاق سراح القياديين المدنيين، بحسب ما ذكر وسطاء، الأحد.

وقال أحد الوسطاء السودانيين فضل الله بورمه أحد قادة حزب الأمة لوكالة فرانس برس "تم التوصل إلى اتفاق سياسي بين الفريق أول برهان وعبدالله حمدوك والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني على عودة حمدوك الى منصبه واطلاق سراح القياديين المدنيين".

وأصدرت مجموعة وسطاء سودانيين، من بينهم أكاديميون وصحافيون وسياسيون، انخرطوا في محادثات وساطة للتوصل إلى اتفاق منذ اندلاع الأزمة، بيانا حدد النقاط الرئيسية للاتفاق.

وأضاف بيان الوسطاء أن الاتفاق تم التوصل إليه بعد اتفاق بين فصائل سياسية وجماعات متمردة سابقة وشخصيات عسكرية.

وأشار البيان إلى أن "الاتفاق سيعلن رسميا في وقت لاحق الاحد بعد توقيع شروطه والبيان السياسي المصاحب".

هذا المحتوى من

Asha
عبد الله حمدوك الخرطوم السودان الحكومة السودانية

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