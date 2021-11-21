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كورونا حول العالم: الإصابات 257.1 مليون.. والوفيات 5.14 مليون

08:49 ص الأحد 21 نوفمبر 2021
كورونا حول العالم: الإصابات 257.1 مليون.. والوفيات 5.14 مليون

أرشيفية

نيويورك - (د ب أ):

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 257.1 مليون إصابة حتى صباح اليوم الأحد.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0530 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 257 مليونا و 158 ألفا.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و 146 ألف حالة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز 7 مليارات و 370 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.​

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