تشيلي تنتخب رئيسا جديدا

سانتياجو - (د ب أ):

يتوجه الناخبون التشيليون في وقت لاحق اليوم الأحد لإنتخاب رئيس جديد للبلاد.

وتقدم للجولة الأولى سبعة مرشحين للفوز بأعلى منصب في الدولة، وأهم هؤلاء المرشحين السياسي اليساري جابرييل بوريك/ 35 عاما/ والمرشح اليميني خوسيه أنطونيو كاست وهو من أصل ألماني.

وإذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة من الجولة الأولى سيتنافس المرشحان الأكثر حصولا على الأصوات في جولة إعادة في كانون أول/ ديسمبر المقبل.

وسيجري أيضا اليوم الاحد إعادة انتخاب جميع النواب البرلمان ونصف أعضاء مجلس الشيوخ بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية.

لطالما اعتبرت تشيلي دولة نموذجية في أمريكا الجنوبية، إلا أن هذه الدولة التي يبلغ عدد سكانها 19 مليون نسمة دخلت في أزمة.

وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ في بعض مناطق جنوبي البلاد بسبب الهجمات المصحوبة بإشعال الحرائق التي يشنها السكان الأصليون المتطرفون وينتمون إلى شعب المابوتشي.

وقبل أيام قليلة نجا الرئيس سباستيان بينيرا بصعوبة من إجراءات العزل بسبب صفقة تعدين مشكوك فيها.

كما يجري حاليا وضع دستور جديد للبلاد، حيث يعود النص الحالي إلى زمن الدكتاتورية العسكرية للجنرال أوجستو بينوشيه (1973-1990).

ويعتبر الدستور الجديد أحد المطالب الرئيسية للمتظاهرين الذين خرجوا لأسابيع إلى الشوارع قبل عامين احتجاجا على الحكومة. وأسفرت الاحتجاجات عن مقتل 30 شخصا وإصابة المئات بعضهم حالته خطرة.

ومن المقرر أن تفتح مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (1100 بتوقيت جرينتش) وتغلق في السادسة مساء (2100 بتوقيت جرينتش). ومن المتوقع إعلان النتائج الأولية بعد ساعات قليلة من الإغلاق.