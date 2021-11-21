بلغاريا تنتخب رئيسا جديدا في جولة إعادة

صوفيا - (د ب أ):

يتوجه الناخبون في بلغاريا اليوم الأحد إلى صناديق الإقتراع في جولة الإعادة التي ستحدد الرئيس الجديد في الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي.

ويتنافس على المنصب كل من الرئيس الحالي رومين راديف ورئيس جامعة صوفيا أناستاس جيردشيكوف.

ويعطي المحللون السياسيون الرئيس راديف/ 58 عاما/ فرصا أفضل في الفوز بالانتخابات مقارنة بمنافسه.

وأصبحت جولة الإعادة ضرورية لأن راديف أخفق بفارق ضئيل في في الفوز لإعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية خلال الجولة الأولى من الانتخابات التي انتهت قبل أسبوع حيث حصل على نسبة 49 % من الأصوات.فيما حصل جيردشيكوف صاحب المركز الثاني على نسبة بلغت 22 %.ولم تنشر أية استطلاعات رأي قبل جولة الإعادة.

وكان قد تم انتخاب راديف، وهو طيار مقاتل سابق وقائد سلاح الجو، في عام 2016 بدعم من الاشتراكيين (الشيوعيين السابقين).

ويعتبر راديف من أشد المنتقدين لرئيس الوزراء السابق بويكو بوريسوف المنتمي لحزب (جيرب) اختصار "مواطنون من أجل التنمية الأوروبية في بلغاريا" المحافظ ، والذي شابت إدارته ممارسات فساد.

ويتلقى راديف التأييد مرة أخرى من جانب الاشتراكيين وكذلك من قبل أحزاب الاحتجاج الجديدة.

وترشح البروفيسور جيردشيكوف / 58 عاما/ بصورة مستقلة للانتخابات ويدعمه حزب (جيرب).

وقبل جولة الإعادة تلقى البروفيسور جيردشيكوف، خريج جامعة هومبولت في برلين دعما غير مباشر من حزب الأقلية التركي (دي بي إس).​