على المهندي: معرضا الشارقة والقاهرة للكتاب دليل قدرة العرب على التعايش مع كورونا

قال على أحمد المهندي، الكاتب والروائي، إن معرض الشارقة للكتاب كان عنوانا مهما للثقافة العربية، ما يؤكد أننا نشهد نهضة ثقافية كبيرة في تلك الفترة.

وأضاف المهندي، في تصريحات صحفية، أنه رغم جائحة كورونا التي أدت لإغلاق وإلغاء العديد من الفعاليات الفنية والثقافية في كل دول العالم، إلا أن تنظيم الشارقة لمعرض الكتاب، ومن قبلها القاهرة، برهن على قدرة الدول العربية على التعامل مع الجائحة.

وأشار الكاتب، إلى أن مصر والإمارات والسعودية، أثبتت قدرتها على التعايش مع أزمة فيروس كورونا، وشهدنا في مصر معرض القاهرة الدولي للكتاب، وفي الشارقة مثله، وفي السعودية موسم الرياض.

وأوضح المهندي، أن عودة الفعاليات الثقافية أمر مهم للغاية، ليس فقط للمثقفين، ولكنه يعيد الكثير من الأعمال، ويفتح الباب للاقتصاد للتعافي.

وتابع المهندي، أن مصر والسعودية والإمارات تقود حركة اقتصادية وثقافية كبيرة، وسيشعر المواطن العربي بثمارها اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا قريبا.​