كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الخامس

سول - (د ب أ):

ظلت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية فوق مستوى الثلاثة آلاف إصابة اليوم الأحد لليوم الخامس على التوالي، لتثير المخاوف من تجدد انتشار الفيروس قبل أشهر الشتاء وإعادة فتح المدارس بشكل كامل.

وسجلت كوريا الجنوبية 3120 إصابة جديدة بكوفيد-19، من بينها 3098 إصابة محلية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 415425، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد سجلت 30 حالة وفاة جديدة بالفيروس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 3274 وفاة.