استمرار ارتفاع وفيات وإصابات كورونا في العالم

عواصم عالمية - (أ ش أ)

واصلت العديد من دول العالم، مساء السبت، تسجيل زيادات جديدة في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء فيروس كورونا عالميا، والمستمر منذ أواخر عام 2019، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي أوروبا، أعلنت السلطات الصحية في فرنسا تسجيل 16 ألفًا و 58 إصابة، و 45 وفاة، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 7 ملايين و 475 ألفًا و 211 إصابة والوفيات إلى 119 ألفًا و 383 حالة.

وفي مقدونيا الشمالية، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 449 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 211 ألفًا و831 حالة إصابة على مستوى البلاد.كما سجلت 12 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 7418 حالة وفاة.

وفي ألبانيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 465 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 195 ألفًا و 988 حالة إصابة على مستوى البلاد. كما سجلت 6 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 3035 حالة وفاة.

وفي مولدوفا، اعلنت السلطات الصحية في البلاد تسجيل 620 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية و43 حالة وفاة.ويبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في البلاد حتى الآن 357 ألفا و831 حالة فضلا عن 8 آلاف و799 حالة وفاة.

وأسيويًا، في بروناي، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 70 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا" وحالتين وفاة في الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 14 ألفًا و 514 إصابة و 96 حالة وفاة.

وفي ميانمار، سجلت السلطات الصحية 625 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 517 ألفا و 395 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 19 ألفا و 11 حالة وفاة حتى الآن.

وأفريقيا، وتحديدا في إثيوبيا، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 178 إصابة جديدة، و10حالات وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 370 ألفا و 45 حالة، وإجمالي وفيات إلى 6672 حالة حتى الآن.

وفي أمريكا الوسطى ،ففي جواتيمالا أعلنت وزارة الصحة تسجيل 699 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 613 ألفا و713 إصابة، فيما بلغ تراكمي الوفيات 15 ألفا و 837 حالة منذ بداية الجائحة بعد أن سجلت 15 حالة وفاة جديدة خلال أمس.