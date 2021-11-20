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تونس تسجل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا

10:55 م السبت 20 نوفمبر 2021
تونس تسجل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا في تونس

تونس - (أ ش أ):

أفادت وزارة الصحة التونسية في بيان صادر عنها مساء اليوم السبت، بأنه جرى تسجيل 4 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء الجائحة إلى 25 ألفا و340 حالة.

وأضافت الوزارة أنه جرى تسجيل 109 حالات إصابة جديدة بالفيروس خلال ال24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تعافي 58 شخصا خلال الفترة ذاتها ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمتعافين إلى 689 ألفا و892 شخصا.

ويبلغ عدد المرضى الذين يتواجدون في المستشفيات حاليا جراء الإصابة بالفيروس 137 شخصا.

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