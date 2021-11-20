الخارجية البحرينية تدين اقتحام مليشيا الحوثي سفارة أمريكا بصنعاء

المنامة - (أ ش أ):

أدانت وزارة خارجية البحرين واستنكرت بشدة قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باقتحام مبنى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في صنعاء ب‍الجمهورية اليمنية الشقيقة، واحتجازها عدد من الموظفين المحليين العاملين فيها ونهب وتخريب ممتلكاتها.

واعتبرت الخارجية البحرينية في بيان اليوم السبت، وفقا لوكالة الأنباء ، أن هذا العمل إرهابي مرفوض ويعتبر انتهاكًا صريحًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وللأعراف والمواثيق الدولية، واعتداءً على أمن وسلامة مبنى السفارة وطاقمها".

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية أن هذا العمل الإرهابي يعد خرقًا واضحًا لحرمة وحصانة المقرات والبعثات الدبلوماسية، مطالبة بضرورة الإفراج الآمن عن الموظفين المحتجزين والانسحاب من مبنى السفارة فورًا.