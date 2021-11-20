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أوكرانيا تتقارب أكثر من واشنطن في ظل توتر مع روسيا

08:52 م السبت 20 نوفمبر 2021
أوكرانيا تتقارب أكثر من واشنطن في ظل توتر مع روسيا

أوكرانيا وروسيا

كييف - (بي بي سي)

أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن زورقين تابعين لقوات خفر السواحل الأمريكي، أرسلتا لتعزيز البحرية الأوكرانية.

وبحسب وكالة الأنباء العالمية تجاوزت سفينة تقل الزورقين مضيق الدردنيل في طريقها لأوكرانيا.

وحصلت أوكرانيا على زورقي دورية مسلحة كجزء من حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية التي أعلنها البنتاجون في مارس بقيمة 125 مليون دولار لأوكرانيا، بما في ذلك الزورقان المذكوران.

ويأتى هذا عقب إعلان أوكرانيا عن قلقها بشأن احتمال شن روسيا هجوما عسكريا عليها خلال الأيام المقبلة.

في غضون ذلك، كرر وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن أن بلاده تشعر "بقلق حقيقي" حيال تحركات روسيا العسكرية على الحدود مع أوكرانيا.

وقال بلينكن للصحافيين خلال زيارة للسنغال، أن حلفاء واشنطن "يشاطرونها بشكل واسع" مخاوفها في هذا الصدد.

واتهم بوتين يوم الخميس الدول الغربية بتأجيج النزاع مع أوكرانيا عبر اجراء مناورات عسكرية في البحر الأسود وإرسال قاذفات للتحليق على مقربة من الحدود الروسية.

هذا المحتوى من

BBC
أوكرانيا روسيا البحرية الأوكرانية واشنطن

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