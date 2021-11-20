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السعودية وسويسرا تبحثان أوجه التعاون الثنائي

08:25 م السبت 20 نوفمبر 2021
السعودية وسويسرا تبحثان أوجه التعاون الثنائي

وزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير

الرياض - (أ ش أ):

بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي عادل بن أحمد الجبير مع نائب رئيس المجلس الاتحادي وزير الخارجية السويسري إغناسيو كاسيس، أوجه التعاون الثنائي المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها على الأصعدة كافة، بما يخدم تطلعات البلدين والشعبين.

واستعرض الجانبان - خلال لقائهما، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، اليوم السبت، وجهات النظر حيال المستجدات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

هذا المحتوى من

Asha
عادل بن أحمد الجبير الرياض السعودية سويسرا

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