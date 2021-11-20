وزير الخارجية اليمني يؤكد أهمية دعم حكومة بلاده سياسياً واقتصادياً

عدن - (أ ش أ):

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أهمية دعم حكومة بلاده سياسياً واقتصادياً؛ بما يؤدي إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطنين ويخفف من آثار الأزمة الإنسانية، في ظل الضغوط والتحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجهها الحكومة.

واستعرض ابن مبارك - خلال لقائه اليوم السبت مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركنج، على هامش الدورة الـ17 لمؤتمر حوار المنامة - الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها المليشيات الحوثية ضد المدنيين في مأرب والحديدة.

وأشار الوزير - حسبما نقلت وكالة الأنباء اليمنية - إلى أن الصمود القوي للأبطال من القوات المسلحة اليمنية ورجال القبائل المسنودين بدعم قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، حطم كل أوهام الغرور الذي يسكن هذه المليشيات وأثبت لها وللنظام الإيراني الذي يقف ورائها أنه من المستحيل عليهم تحقيق أي تقدم عسكري على الرغم من الخسائر البشرية المهولة التي زجت بها المليشيات لتلقى حتفها في هذه المعارك الخاسرة.

وأوضح أهمية توحيد الجهود وتوجيهها للهدف الرئيسي الذي يسعى إليه كافة أبناء اليمن وهو إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة وإحلال السلام.

من جانبه، نقل المبعوث الأمريكي تأكيد بلاده ضرورة توحد جميع اليمنيين ومواجهة التهديدات والاستفزازات الحوثية، والعمل على إحراز تقدم بشأن تنفيذ اتفاق الرياض ومعالجة الأزمة الاقتصادية في اليمن، مؤكداً تضامن بلاده ودعمها الكامل للشرعية الدستورية وحرصها على وحدة وأمن واستقرار اليمن.