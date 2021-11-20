رئيسة الحكومة التونسية تؤكد ضرورة وضع استراتيجية للحد من تداعيات الهجرة غير الشرعية

تونس - (أ ش أ):

أكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن على ضرورة وضع استراتيجية وطنية للحد من تداعيات الهجرة غير الشرعية.

جاء ذلك - حسبما ذكر بيان صادر عن رئاسة الحكومة التونسية - خلال لقاء بودن اليوم السبت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص روضة العبيدي بدار الضيافة بقرطاج، والتي سلمتها التقرير السنوي للهيئة لسنة 2020.

وثمنت بودن دور الهيئة في وضع استراتيجيات وخطط عمل للتصدي لكل التجاوزات والجرائم في هذا الشأن.

من جهتها، اعتبرت العبيدي أن التقرير تضمن معطيات هامة، مشيدة بتفهم رئيسة الحكومة لكل الإشكاليات والنقاط التي أثارها التقرير بشأن مسألة الإتجار بالأشخاص من جهة وملف الهجرة غير الشرعية من جهة أخرى باعتبارهما ملفين متكاملين لا يمكن فصلهما.

ولفتت إلى أنها لمست إرادة من رئيسة الحكومة لمعالجة هذه الملفات العاجلة عبر سن القوانين الضرورية للحسم في كافة الوضعيات العالقة والتسريع في حل إشكاليات التونسيين بالخارج و الأجانب القاطنين بتونس.