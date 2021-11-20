روسيا: أزمات لبنان وسوريا تتصدر مباحثات وزير الخارجية اللبناني في موسكو

موسكو - (د ب أ)

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن زيارة وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب المرتقبة إلى موسكو ومحادثاته مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، ستركز على تطور الأوضاع في لبنان والساحة السورية.

جاء ذلك في بيان أورده الموقع الإخباري لقناة (أرتي) بالعربي الروسية اليوم السبت عشية وصول بو حبيب إلى موسكو في زيارة ستستمر حتى 23 نوفمبر، حيث سيعقد خلالها اجتماعا مع لافروف بعد غد الاثنين في ذكرى عيد الاستقلال اللبناني.

وورد في البيان أن المحادثات ستشهد تبادلا لوجهات النظر حول "القضايا الدولية والإقليمية الملحة مع التركيز على تطورات الوضع في لبنان".

ومن المقرر أيضا إيلاء اهتمام كبير "للوضع في سوريا، وقضية عودة اللاجئين السوريين"، كما سيتطرق الوزيران إلى التسوية في الشرق الأوسط.

وأكد البيان دعم روسيا لجهود الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي لتجاوز الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الحادة التي تعيشها البلاد.

ودعت وزارة الخارجية الروسية في بيانها القوى السياسية اللبنانية إلى "الاستمرار في التحلي بدرجة عالية من المسؤولية والاستعداد لحلول الوسط، مسترشدة بالمصالح الوطنية".

وذكر البيان أن الوزيرين يعتزمان بحث آفاق تعزيز الشراكة التجارية والاقتصادية وتطوير العلاقات الإنسانية بين روسيا ولبنان.