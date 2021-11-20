Masrawy logo white

رئيس وزراء اليمن يوجه بمضاعفة الجهود لتقديم المساعدات للنازحين جراء التصعيد الحوثي

05:44 م السبت 20 نوفمبر 2021
رئيس وزراء اليمن يوجه بمضاعفة الجهود لتقديم المساعدات للنازحين جراء التصعيد الحوثي

معين عبد الملك

عدن - (أ ش أ):

وجه رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك، حكومته بمضاعفة الجهود لتقديـم المساعدات الإنسـانية، للنازحين والمهجرين جراء التصعيد المستمر لمليشيا الحوثي، خاصة في محافظتي مأرب والحديدة.

وأكد عبد الملك خلال ترؤسه اليوم السبت في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا للوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين - ضرورة وضع رؤية شاملة لإدارة العمل الإنساني وتنسيق الجهود المشتركة في هذا الجانب، مطالبا بضرورة أن تساند المنظمات الأمميــة والدوليــة الجهود الحكومية لتقديم الاستجابة الطارئة والعاجلة للنازحين الجدد وسرعة الوصول إلى الأسر المتضررة للتخفيـف مـن معاناتهـم.

ونقلت قناة اليمن الفضائية عن عبد الملك قوله إن المجتمع الدولي عليه أن يمارس الضغط على مليشيا الحوثي لوقف هجماتها المستمرة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ومختلف الأسلحة على المدنيين والنازحين في مأرب، وما تمارسه من جرائم وانتهاكات ضد المدنيين في الحديدة.

وأشار إلى إن الموجات الجديدة للنزوح ضاعفت من الأعباء الإنسانية التي تواجهها الحكومة، وما يتطلبه ذلك من دعم أكبر ودور فاعل للمنظمات الأممية والدولية لمساندة هذه الجهود.

هذا المحتوى من

Asha
معين عبد الملك رئيس الوزراء اليمني اليمن النازحين الحوثيين

الخبر التالى:

الهند: مقتل وفقدان العشرات إثر فيضانات وسيول اجتاحت جنوب البلاد

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
911

إصابات اليوم

73

وفيات اليوم

419

متعافون اليوم

347719

إجمالي الإصابات

19780

إجمالي الوفيات

289952

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا