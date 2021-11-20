رئيس وزراء اليمن يوجه بمضاعفة الجهود لتقديم المساعدات للنازحين جراء التصعيد الحوثي

عدن - (أ ش أ):

وجه رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك، حكومته بمضاعفة الجهود لتقديـم المساعدات الإنسـانية، للنازحين والمهجرين جراء التصعيد المستمر لمليشيا الحوثي، خاصة في محافظتي مأرب والحديدة.

وأكد عبد الملك خلال ترؤسه اليوم السبت في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا للوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين - ضرورة وضع رؤية شاملة لإدارة العمل الإنساني وتنسيق الجهود المشتركة في هذا الجانب، مطالبا بضرورة أن تساند المنظمات الأمميــة والدوليــة الجهود الحكومية لتقديم الاستجابة الطارئة والعاجلة للنازحين الجدد وسرعة الوصول إلى الأسر المتضررة للتخفيـف مـن معاناتهـم.

ونقلت قناة اليمن الفضائية عن عبد الملك قوله إن المجتمع الدولي عليه أن يمارس الضغط على مليشيا الحوثي لوقف هجماتها المستمرة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ومختلف الأسلحة على المدنيين والنازحين في مأرب، وما تمارسه من جرائم وانتهاكات ضد المدنيين في الحديدة.

وأشار إلى إن الموجات الجديدة للنزوح ضاعفت من الأعباء الإنسانية التي تواجهها الحكومة، وما يتطلبه ذلك من دعم أكبر ودور فاعل للمنظمات الأممية والدولية لمساندة هذه الجهود.