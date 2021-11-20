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كندا وأوكرانيا تبدآن إنشاء ميناء فضائي شرق أوكرانيا

05:33 م السبت 20 نوفمبر 2021
كندا وأوكرانيا تبدآن إنشاء ميناء فضائي شرق أوكرانيا

كندا وأوكرانيا

كيبيك - (أ ش أ):

أعلنت كندا وأوكرانيا، اليوم السبت، البدء في بناء ميناء فضائي أوكراني-كندي مشترك يتم إقامته في شرق أوكرانيا.

وذكرت السفارة الأوكرانية لدى كندا في بيان -نشرته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- أنه "في 18 نوفمبر، في هاليفاكس، وقعت وكالتا الفضاء الأوكرانية وكندا بيان شراكة مشترك، واليوم أقيم حفل رسمي لوضع حجر الأساس لمجمع الإطلاق الفضائي الأوكراني الكندي".

يتم تنفيذ المشروع الأوكراني الكندي المشترك لإنشاء مجمع إطلاق فضائي في مقاطعة نوفا سكوشا من قبل الشركة الكندية ماريتيم لونش سيرفيسز ويتضمن المشروع استخدام الصاروخ الحامل الأوكراني سايكلون 4إم.

وخلال الحفل، أكد الجانبين الكندي والأوكراني أهمية المشروع ليس فقط لتطوير التعاون الفضائي بينهما، ولكن أيضًا لزيادة تعزيز العلاقات الودية والشراكة التقليدية بين البلدين.

هذا المحتوى من

Asha
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