التحالف العربي: تدمير 13 هدفا عسكريا حوثيا خلال عملية نوعية بصنعاء وصعدة

الرياض - (أ ش أ):

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، تدمير 13 هدفا عسكريا حوثيا خلال عملية نوعية بصنعاء وصعدة.

وقال التحالف - في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية - إن العملية استهدفت مخازن أسلحة ومنظومات دفاع جوي واتصالات لإطلاق المسيرات، مؤكدا أن العملية النوعية هيأت البيئة العملياتية للاستجابة الفورية لمصادر التهديد.