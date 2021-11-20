التحالف العربي: تدمير 13 هدفا عسكريا حوثيا خلال عملية نوعية بصنعاء وصعدة
الرياض - (أ ش أ):
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، تدمير 13 هدفا عسكريا حوثيا خلال عملية نوعية بصنعاء وصعدة.
وقال التحالف - في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية - إن العملية استهدفت مخازن أسلحة ومنظومات دفاع جوي واتصالات لإطلاق المسيرات، مؤكدا أن العملية النوعية هيأت البيئة العملياتية للاستجابة الفورية لمصادر التهديد.
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