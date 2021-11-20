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زعيما أرمينيا وأذربيجان يوافقان على عقد لقاء بينهما في قمة ببروكسل

05:20 م السبت 20 نوفمبر 2021
زعيما أرمينيا وأذربيجان يوافقان على عقد لقاء بينهما في قمة ببروكسل

أرمينيا وأذربيجان

موسكو - (د ب أ)

بعد تجدد القتال العنيف على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان في الأسابيع الأخيرة، يبدو أن الجانبين قبلا مقترحا لإجراء محادثات على أعلى مستوى بوساطة من المجلس الأوروبي.

وقالت وزارة الخارجية الأذرية في باكو اليوم السبت إن الرئيس إلهام علييف مستعد للقاء رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في 15 كانون أول/ديسمبر المقبل في بروكسل. وتردد أيضا أن أرمينيا وافقت على الاجتماع .

ووفقا لبروكسل، سوف يعقد الاجتماع بناء على مبادرة من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال. وسوف يعقد على هامش ما يطلق عليها قمة الاتحاد الأوروبي للشراكة الشرقية.

وفي مطلع الأسبوع، تصاعد الوضع على الحدود بين أذربيجان وأرمينيا، مجددا ما أسفر عن مقتل أكثر من عشرة أشخاص.

واتهمت أرمينيا أيضا جارتها بأسر نحو 12 من جنودها. غير أن الوضع هدأ بعد ذلك.

ومنذ حرب العام الماضي التي اندلعت بسبب النزاع حول إقليم ناجورنو كاراباخ والتي انتهت باستعادة أذربيجان أجزاء كبيرة من إقليمها السابق، وقعت مناوشات متكررة بين الجانبين، رغم اتفاق وقف لإطلاق النار الذي تشرف عليه قوات حفظ السلام الروسية.

أرمينيا أذربيجان بروكسل المجلس الأوروبي

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