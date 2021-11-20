ثوران بركان لابالما يعطل مجددا مطار الجزيرة الإسبانية

مدريد- (بي بي سي):

اضطرت السلطات في مطار جزيرة لابالما الإسبانية، وهى إحدى جزر الكناري، إلى إغلاق المطار مرة ثانية، بسبب كثافة سحب الرماد المتصاعدة من البركان الثائر في البلاد.

وبدأ بركان كومبري فيخا ثورانه منذ سبتمبر الماضي، مما تسبب فى تدمير مبان و نباتات وأجبر الآلاف على ترك منازلهم.

ولايزال عدد آخر من المطارات في جزر الكناري مفتوحا أمام المسافرين.

و أغلق مطار لابالما في أكتوبر الماضي بسبب تصاعد سحب الرماد من البركان الثائر.