"التحالف" يدمر منظومة دفاع جوي و11 آلية عسكرية بمأرب

وكالات:

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، السبت، تنفيذ 15 استهدافاً ضد الميليشيات الحوثية في محافظتي مأرب والبيضاء خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال "التحالف" إن عمليات الاستهداف أدت إلى تدمير منظومة دفاع جوي و11 آلية عسكرية للميليشيات الحوثية في مأرب.

وأضاف أن العمليات أدت أيضاً إلى خسائر في الأرواح بمقتل ما يزيد على 70 عنصرًا من الميليشيات الحوثية في مأرب والبيضاء.

كما نفذ 19 استهدافًا للميليشيات بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين، مشيرًا إلى أن عمليات الساحل الغربي استهدفت مركز قيادة وسيطرة، وموقعًا لتخزين وتوجيه الطائرات المسيّرة.

وجدد "التحالف" التأكيد على دعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق نصوص اتفاق استوكهولم.