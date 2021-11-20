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فيروس كورونا: ظهور أول إصابة بالفطر الأسود في درعا

02:24 م السبت 20 نوفمبر 2021
فيروس كورونا: ظهور أول إصابة بالفطر الأسود في درعا

فيروس كورونا

دمشق- (بي بي سي):

ذكرت وكالة الأنباء السورية أن الهيئة العامة لمستشفى درعا وثقت أول إصابة بالفطر الأسود تم استقبالها في قسم العزل الطبي بالهيئة.

وذكر مدير المستشفى، أن مريضا في العقد الخامس من العمر راجع المشفى بعد ظهور أعراض كورونا عليه، مع مضاعفات شديدة، ووضع في قسم العزل الطبي وبعد التشخيص تبين أن لديه إصابة جلدية ودماغية بالفطر الأسود.

وأشار الدكتور الحريري إلى أن الكادر الطبي يبذل كل الجهود لتقديم العلاج للمصاب ومتابعة حالته.

ويصيب الفطر الأسود الأشخاص الذين يعانون من ضعف مناعة ومنهم مرضى الكورونا.

هذا المحتوى من

BBC
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