Masrawy logo white

فيضانات وسيول في الهند تقتل 30 شخصًا وتجرف 3 حافلات

02:13 م السبت 20 نوفمبر 2021
فيضانات وسيول في الهند تقتل 30 شخصًا وتجرف 3 حافلات

نيودلهي- (بي بي سي):

لقي 30 شخصا على الأقل حتفهم أو فقدوا في فيضانات في جنوب الهند، بحسب وسائل الإعلام التي تحدثت عن سيول جرفت ثلاث حافلات.

وانتشل عمال الإنقاذ عشرات الجثث بعدما جرفت المياه الحافلات في ولاية أندرا براديش الساحلية . وما زال 18 شخصا على الأقل في عداد المفقودين.

ويقول خبراء الأ{صاد إن الظروف المناخية القاسية في جنوب آسيا بات من الصعب توقعها في السنوات الأخيرة بسبب التغير المناخي.

وتفاقمت الأزمة المناخية في الهند بسبب انحسار الغابات وبناء السدود والتوسع العمراني. ولقي العشرات حتفهم منذ أكتوبر/تشرين الأول في فيضانات وانهيارات أرضية ناجمة عن هطول أمطار غزيرة.

ويتوقع هطول أمطار غزيرة اليوم السبت في عدد من مناطق جنوب البلاد. ومنعت سلطات المنطقة زيارة معبد ساباريمالا، أحد أقدس الأضرحة الهندوسية، بسبب غزارة الأمطار.

هذا المحتوى من

BBC
فيضانات سيول الهند مقتل اشخاص

الخبر التالى:

فيروس كورونا: ظهور أول إصابة بالفطر الأسود في درعا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
911

إصابات اليوم

73

وفيات اليوم

419

متعافون اليوم

347719

إجمالي الإصابات

19780

إجمالي الوفيات

289952

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. محافظة الإسكندرية تعلن تعطيل الدراسة غدًا بالمدارس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا