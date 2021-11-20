فيضانات وسيول في الهند تقتل 30 شخصًا وتجرف 3 حافلات

نيودلهي- (بي بي سي):

لقي 30 شخصا على الأقل حتفهم أو فقدوا في فيضانات في جنوب الهند، بحسب وسائل الإعلام التي تحدثت عن سيول جرفت ثلاث حافلات.

وانتشل عمال الإنقاذ عشرات الجثث بعدما جرفت المياه الحافلات في ولاية أندرا براديش الساحلية . وما زال 18 شخصا على الأقل في عداد المفقودين.

ويقول خبراء الأ{صاد إن الظروف المناخية القاسية في جنوب آسيا بات من الصعب توقعها في السنوات الأخيرة بسبب التغير المناخي.

وتفاقمت الأزمة المناخية في الهند بسبب انحسار الغابات وبناء السدود والتوسع العمراني. ولقي العشرات حتفهم منذ أكتوبر/تشرين الأول في فيضانات وانهيارات أرضية ناجمة عن هطول أمطار غزيرة.

ويتوقع هطول أمطار غزيرة اليوم السبت في عدد من مناطق جنوب البلاد. ومنعت سلطات المنطقة زيارة معبد ساباريمالا، أحد أقدس الأضرحة الهندوسية، بسبب غزارة الأمطار.