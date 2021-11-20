حرس الحدود في بولندا يصد عشرات المحاولات لدخول أوروبا

حرس الحدود في بولندا يصد عشرات المحاولات لدخول أور

وارسو- (بي بي سي):

فشل عدد من المهاجرين من عبور الحدود البولندية وأبعد عدد كبير منهم بعد عدة محاولات بحسب حرس الحدود فى بولندا.

وقال مسؤولون في حرس الحدود إن المهاجرين اتسموا بالعنف ورشقوا الشرطة بالحجارة وبالمفرقعات. وحاول 200 لاجئ شق طريقهم عبر الأسلاك الشائكة مستخدمين الهراوات والألواح الخشبية.

واقتادت قوات الإنقاذ البولندية عائلة إلى المستشفى القريب من الحدود لمعالجة طفلتهم ذات الثمانية أشهر.

وقال وزير الدفاع البولندى إن بيلاوسيا غيرت من استراتيجتها مؤخرا، إذ دفعت بمجموعات متفرقة عبر نقاط مختلفة من الحدود.

ورجح رئيس بيلاروسيا في لقاء مع البي بي سي أن تكون قوات حرس حدود بلاده قد ساعدت اللاجئين في العبور إلى بولندا.